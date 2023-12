Sibelco, in programma diverse misure per ridurre la dispersione delle polveri vetrose

Sibelco, l'azienda che ha rilevato lo storico stabilimento della Emiliana Rottami a San Cesario sul Panaro, interviene in merito alle notizie che stanno creando polemica in paese circa le indagini ambientali di Arpae, che hanno fatto emergere una preoccupante concentrazione di polveri di vetro, superiore rispetto al passato. Una problematica ambientale sulla quale l'azienda ha voluto effettuare una riflessione, prospettando anche un percorso che dovrebbe portare ad azioni risolutive.

"Non bisogna vanificare quanto di buono fatto finora, a partire dall’integrale rimozione dei cumuli di vetro che da anni giacevano abbandonati sul sito dell’ex Emiliana Rottami e perciò, già dalla scorsa estate, Sibelco collabora attivamente con il Comune di San Cesario ed ARPAE al fine di realizzare una serie di interventi strutturali volti al miglior contenimento possibile delle emissioni di particolato vetroso dal proprio sito produttivo", si legge nella nota dell'azienda.

"In particolare, tra gli interventi già realizzati durante i mesi scorsi, si evidenziano la compartimentazione del box per lo stoccaggio del vetro fine; la bagnatura di quei prodotti che, per loro natura, possono dar luogo ad emissioni polverulente; il potenziamento del sistema di bagnatura degli stoccaggi dei prodotti End of Waste; l’installazione di un impianto per la costante bagnatura dei piazzali di stabilimento ed il potenziamento dell’impianto di aspirazione a servizio delle linee di processo".

"È comunque intenzione dell’Azienda proseguire nel percorso di miglioramento continuo per l’abbattimento, in maniera sempre più efficace, di qualsiasi emissione di polvere con interventi mirati che saranno definiti congiuntamente tra tutte le parti interessate e che verranno eseguiti nei mesi immediatamente successivi alla Conferenza dei Servizi indetta dagli enti preposti. Tra gli interventi proposti ed attualmente in fase di valutazione/approvazione troviamo l’ulteriore compartimentazione del capannone adibito allo stoccaggio del rottame di vetro grezzo, avente lo scopo di abbattere da un lato le emissioni polverose e, al contempo, le emissioni sonore; l’utilizzo di cannoni nebulizzatori per l’abbattimento delle polveri provenienti dalle attività di scarico dagli autotreni e di movimentazione con la pala gommata (con la possibilità di aggiungere prodotti deodoranti); la compartimentazione di alcuni box di stoccaggio nella zona nord del sito e la tamponatura di talune aperture in facciata al capannone principale".

Sibelco si dice quindi "fiduciosa della positiva e costruttiva collaborazione con gli enti ed è pronta a realizzare gli interventi presentati così come accogliere eventuali proposte di miglioramento continuo per minimizzare il suo impatto ambientale sul territorio circostante".