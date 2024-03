Carcere di Modena, il sovraffollamento continua: "Troppi condannati in via definitiva"

L'associazione Antigone ha presentato il suo annuale report sulla condizione delle strutture carcerarie della nostra regione, seguite ad un ciclo di visite, unite all'abitudinale attività scolta con i detenuti, L'associazione rimarca che "le condizioni di detenzione non dipendono solo dal numero delle persone ristrette e dalle loro caratteristiche, ma anche da come sono ristrette, che a sua volta dipende anche dal dove". Il come della detenzione "varia da istituto a istituto (alcuni a vocazione trattamentale mentre altri si configurano come punitivi), e all'interno dello stesso istituto può variare da sezione a sezione", tipologie che "erano e restano in parte definite a livello informale", anche se "con la circolare del 18 luglio 2022 il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria ha tentato di istituzionalizzare la riorganizzazione del comparto della media sicurezza in senso disciplinare, che ospita l'ampia maggioranza dei detenuti anche in Emilia-Romagna e che sarebbe ora differenziato sulla base di una graduazione tra detenuti considerati più o meno meritevoli di trattamento".

Dal monitoraggio svolto, scrive l'associazione, è emersa un'applicazione disomogenea del provvedimento nelle carceri della regione, con "l'orientamento di alcune prigioni, ad esempio Reggio Emilia e Bologna, che sta virando verso un irrigidimento delle condizioni di detenzione". Appare invece "parzialmente rientrata l'emergenza, segnalata nel 2022, rispetto alle pesanti carenze negli organici del personale sanitario", così come "risulta ridimensionato, per effetto dei recenti concorsi, anche il drammatico sotto organico registrato l'anno scorso tra gli educatori". In generale, le attività di osservazione e trattamento "sembrano aver beneficiato, nel 2023, dell'innesto abbastanza corposo di esperti soprattutto di formazione psicologica, anche se questa ultima tendenza sembra già essersi interrotta nei primi mesi del 2024.

Il carcere di Sant'Anna

Dal report emerge che la casa circondariale di Modena registra un vistoso aumento delle presenze rispetto allo scorso anno: ben 456 persone (80 in più rispetto alla nostra visita precedente di maggio 2022), di cui 268 stranieri. Sono 313 i condannati in via definitiva, ovvero quasi il 70% della popolazione detenuta. Nella sezione femminile erano ristrette 30 donne di cui 23 condannate in via definitiva. Il sovraffollamento si attesta al 137%.

"Segnaliamo che le piante organiche del personale e l’organizzazione del carcere sono state concepite per una casa circondariale: la presenza consistente (e in aumento) di persone detenute con condanna definitiva anche lunga ostacola notevolmente la possibilità di fornire un adeguato supporto trattamentale a ciascuna di loro". Un problema noto da tempo e forse troppo sottovalutato.

"La qualità degli spazi invece appare piuttosto omogenea. La struttura, composta da un padiglione più datato e da uno di più recente costruzione, appare complessivamente in condizioni discrete. Gli spazi destinati alla socialità sono spaziosi e ben tenuti nel nuovo padiglione; nel vecchio padiglione, pur essendo gli unici spazi dotati di ventilatore, appaiono più trascurati. Sono dotati di tavoli e, in alcuni casi, anche di biliardino e/o tavolo da ping pong, ma spesso mancano le sedie e sembra carente la pulizia degli stessi. Diverso, invece, il caso della sezione ex art. 32 (ove vige un regime a celle chiuse) e delle sezioni “nuovi giunti” e “isolamento” che sono collocate in una zona dell’istituto piuttosto buia".

Tra le problematiche dell'istituto Antigone segnala l’assenza di un direttore incaricato e la persistente carenza di educatori (4), sempre più significativa in considerazione dell’aumento del numero (assoluto e percentuale) di condannati in via definitiva. "Positivo invece l’incremento dell’offerta di opportunità trattamentali, con l’attivazione di posti di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro esterni e di corsi professionalizzanti, e la costruzione di un secondo campetto per favorire un maggiore accesso alle attività sportive. Si segnala tuttavia la carenza di corsi professionalizzanti e di istruzione all’interno della sezione femminile".