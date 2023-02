VIDEO | Report sul gioco d'azzardo: "Si perde in media il 30 o 40%"

Nel modenese si gioca tanto d'azzardo. Seppur al di sotto della media nazionale, anche i numeri del nostro territorio sono davvero importanti, a sottolineare l'entità del fenomeno in termini assoluti: 1,15 miliardi sono stati spesi dai modenesi nel 2021 (1.936,88 euro ogni residente maggiorenne), oltre 1,5 miliardi sono stati spesi nel 2022, forse addirittura 1,75 secondo le stime.

E' questo il primo dato grezzo che emerge dal "Secondo rapporto sul gioco d'azzardo in provincia di Modena" redatto da Federconsumatori, Arci e Acli proprio con l'intento di fornire un quadro statistico che porti a riflettere su questo fenomeno.

Ma quando i numeri sono enormi possono dire poco: può essere utile tradurli in concreto. "Se prendiamo tutti i redditi dei modenesi nel 2021, da lavoro autonomo, da lavoro dipendente e da pensione, quanto giocato corrisponde ad un mese di reddito generale. In provincia di Modena fino al 31 gennaio, San Geminiano, tutto il reddito è andato “investito” nei giochi d'azzardo. Nel 2020 questa soglia era al 25 gennaio. Se fossero confermate le ipotesi più pessimistiche nel 2022 (i dati ufficiali di Adm non sono ancora disponibili) potremmo registrare il grande balzo verso il 14 febbraio, San Valentino.