Sassuolo, cinque mesi di lavori per il restauro del "Campanone"

È stata approvata dalla Giunta nella giornata di ieri la delibera sui lavori di manutenzione straordinaria per il restauro delle facciate della torre civica in piazza Garibaldi, a Sassuolo.

La delibera approva lo studio di fattibilità tecnica ed economica del progetto che punta a restaurare le facciate del “Campanone” per una spesa stimata in €158.246,46 che pesano sul bilancio del Comune di Sassuolo, al netto dei benefici fiscali, per €84.000 previsti sul Bilancio di Previsione 2022 - 2024, esercizio finanziario 2022, al Titolo II, Missione 1, Programma 5 da cui dovranno essere sottratti €50.000 frutto di un contributo privato.

I lavori di restauro inizieranno nella seconda metà del mese di Ottobre ed avranno una durata stimata in circa 5 mesi.