Castelfranco, iniziato il restauro della Fontana di piazza Garibaldi

Nell’ambito dell’ampia di opera di riqualificazione a stralci dell’intero territorio in corso da tempo, nei giorni scorsi hanno preso il via anche i lavori di recupero e risanamento della Fontana di piazza Garibaldi, nel cuore del centro storico della città.

Con un investimento di circa 20mila euro e con il termine lavori previsto indicativamente per questa primavera, questo intervento rappresenta “un ulteriore tassello centrale della lunga marcia di riqualificazione a cui abbiamo dato il via non appena insediati a fine 2019 – dichiara l’Assessore al Decoro Urbano Matteo Silvestri spiegando che – da un lato stiamo proseguendo e completando anche quanto programmato nella precedente legislatura, dall’altro, come detto, abbiamo dato il via ad una maxi-opera di riqualificazione che passo dopo passo sta interessando ed interesserà veramente tutto il territorio, dalla città alle frazioni, nel pieno rispetto, al netto delle difficoltà legate alla pandemia, del crono-programma che ci siamo prefissati".

"A tal proposito – ha aggiunto – stanno proseguendo a pieno ritmo anche i lavori di completo rifacimento della pista ciclabile di via del Bramante, così come i lavori di potatura e sostituzione guard-rail a Recovato, alla rotatoria di via Loda/tangenziale Castelfranco Emilia verso San Cesario e alla rotatoria di via Del Villanoviano/via Emilia. Così come – ha concluso - teniamo costantemente monitorate, con interventi ad hoc dove necessari, le segnalazioni che ci pervengono anche attraverso la nuova applicazione Comuni-Chiamo a cui abbiamo dato il là di recente e che si sta confermando mezzo prezioso nel costante rapporto di scambio informativo con la nostra comunità”.