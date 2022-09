Trova un portafogli con 700 euro e lo riconsegna al proprietario

Bel gesto di un trentaduenne di origini albanesi che ha permesso ad un altro cittadino di rientrare in possesso del portafogli smarrito e di tutto il contenuto, compresi 700 euro in contanti, poche ore dopo lo smarrimento. È accaduto nei giorni scorsi, in orario pomeridiano, quando un trentaduenne residente in un comune della provincia che si trovava nei pressi di un distributore di carburante di strada Formigina, ha notato a terra il portafogli, probabilmente perso da un’altra persona che aveva fatto rifornimento.

L’uomo, originario dell’Albania, ha subito portato l’oggetto rinvenuto al Contact center della sede della Polizia locale, poco distante del distributore. In poche ore gli operatori sono riusciti a rintracciare il proprietario, residente in città: grazie ai documenti rinvenuti, appunto, insieme ai contanti e alle carte di credito, il cittadino che aveva perso il borsellino è stato raggiunto telefonicamente e poco dopo si è recato di persona al Comando di via Galilei dove ha potuto recuperare il suo portafogli.