Restrizione del Traffico in Via Emilia Ovest per ispezioni al cavalcavia autostradale

Martedì 20 febbraio in via Emilia ovest, zona Bruciata, saranno eseguite delle ispezioni al sottocavalcavia autostradale della A1 da parte di Autostrade per l’Italia.

Per consentire lo svolgimento delle attività, nella fascia oraria dalle 9 alle 17, sarà operato un restringimento della carreggiata con senso unico alternato e diritto di precedenza ai veicoli aventi la propria semicarreggiata libera da lavori regolamentato da movieri.

Il transito sarà consentito con limite massimo di velocità di 30 chilometri orari e i pedoni saranno deviati sul lato opposto.