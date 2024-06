Rete Aci: la delegazione di Carpi primeggia in Italia

Incontro con la Rete Aci. La prima delegazione Aci d’Italia è la delegazione di Carpi.

Presso l’Hotel Sheraton Parco de’ Medici a Roma, si è tenuta la premiazione delle migliori delegazioni Aci d’Italia. Erano presenti l'Ing. Antonio Salvatore Tempesta, Amministratore Unico Aciservice Modena, e la Direttrice di AC Modena Dott.ssa Simona Fanelli. ACI Carpi è la prima delegazione su oltre 2000 presenti sul territorio nazionale nella classifica di ACI Italia stilata sulla base delle performance realizzate relativamente ai tesseramenti dell’anno 2023. Nelle prime 100 posizioni ci sono 6 delegazioni di Aciservice Modena la società in house di ACI Modena (Carpi, Modena via Galilei, Sassuolo, Modena via Emilia Ovest, Formigine e Mirandola).