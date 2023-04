Rete elettrica di Spilamberto, tecnici al lavoro per il potenziamento di due linee

I tecnici di Inrete Distribuzione Energia, la società del Gruppo Hera che gestisce l’attività di distribuzione del gas naturale e dell’energia elettrica, hanno avviato i lavori il rinnovo di due linee per la distribuzione dell’energia elettrica nel comune di Spilamberto, in particolare nella zona di Via Coccola.

Tale rinnovo, oltre a prevedere la sostituzione di tutti gli elementi che compongono l’infrastruttura che serve l’area, dai sostegni fino ai cavi, consentirà anche di aumentare la potenza elettrica disponibile, così da soddisfare la crescente richiesta di energia da parte dell’indotto produttivo locale.

Per ridurre al minimo i disagi alle coltivazioni presenti in zona, i nuovi sostegni saranno posati con l’utilizzo dell’elicottero. Complessivamente il rinnovo dele linee comporterà un investimento di circa 230mila euro, e avrà una durata attorno ai due mesi. Durante questo periodo saranno possibili alcune temporanee interruzioni del servizio, che tuttavia saranno programmate e comunicate con adeguato anticipo agli utenti. Non sono invece previste modifiche alla viabilità.