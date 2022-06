Bastiglia, riapre la biblioteca comunale

La biblioteca comunale di Bastiglia riapre i battenti. Da martedì 14 giugno sarà di nuovo possibile recarsi nei locali di piazza della Repubblica 57 per prendere in prestito uno o più volumi del patrimonio librario comunale. Una notizia attesa dai bastigliesi: la biblioteca torna ad essere una risorsa importante a disposizione della comunità, non solo come luogo privilegiato di promozione della lettura, ma anche sede di iniziative culturali rivolte a giovani e meno giovani.

La biblioteca, che fa parte del Sistema Bibliotecario Castelfranco Emilia-Nonantola, rispetterà l'orario di apertura estivo, ovvero il martedì e il giovedì dalle 9 alle 12, fino a fine luglio, per poi riprendere il servizio a settembre con l'orario invernale.