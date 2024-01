Ricostruzione, riapre dopo 13 anni la chiesa di San Biagio Vescovo a San Marino

Nell’ambito della ricostruzione post sisma, il nuovo anno inizia con la riapertura e la riconsegna alla comunità della chiesa di San Marino, alle porte di Carpi, una delle chiese più antiche del comprensorio cittadino.

Il programma del prossimo 3 febbraio, giorno dedicato al Santo titolare della chiesa, è in corso di ultimazione.

La chiesa era già chiusa dal 2011 per interventi sugli impianti e altri di risanamento, per i quali era stato acquisito un contributo dalla CEI. I corposi interventi post sisma restituiscono alla comunità una chiesa certamente più sicura ma anche rinnovata. Completano i lavori alcuni interventi complementari, quali la integrale revisione della illuminazione. Questi ultimi sono stati possibili anche grazie alla cospicua donazione della sig.ra Pasqua Donagemma.

L’Ufficio Patrimonio ha attivato dallo scorso anno una collaborazione con la Caritas carpigiana per la sistemazione di alloggi destinati all’accoglienza di persone e famiglie in difficoltà. Il primo di questi interventi, in via Rocca, è stato appena completato. Il secondo, a Budrione, è in completamento a fine mese. Le spese di questi interventi sono coperte da risorse della Caritas carpigiana derivanti da lasciti e donazioni, integrati da contributi della Caritas nazionale. Nei prossimi giorni verrà data larga diffusione, sugli organi di stampa, alla consegna di questi alloggi alle famiglie destinatarie.