Riapre il nido Alice dopo i lavori di adeguamento sismico

Terminati i lavori di adeguamento sismico per garantire una maggiore sicurezza, a partire da settembre 2024 il nido Alice di Corlo riprenderà l’attività educativa. Per presentare alle famiglie il nuovo servizio, è previsto un open day venerdì 24 maggio dalle ore 17 alle 19.

Il nido Alice è una struttura comunale gestita tramite concessione con la cooperativa Gulliver e dispone di una sezione mista in grado di accogliere fino a 21 bambini dai 9 ai 36 mesi. Dotato di un ampio spazio verde e situato vicino al parco di via Tirelli offre, come tutti gli altri nidi del territorio, un servizio a tempo pieno dalle 8 alle 16.15 e part-time dalle 8 alle 12.40. È possibile anche richiedere il servizio di prolungamento orario, che va dalle 7.30 alle 18.

Inaugurata nel 2001, la struttura è stata ristrutturata nell’ambito dei lavori che hanno interessato la scuola primaria don Mazzoni di Corlo. Il costo dell’intervento è stato di 1 milione e 250mila euro, dei quali 1 milione e 140mila finanziati dal Ministero dell’Interno attraverso fondi PNRR. Gli interventi alla scuola primaria, conclusi alla fine dello scorso anno, hanno portato alla sua riapertura a partire da gennaio di quest'anno e sono stati seguiti dal completamento dei lavori negli spazi del nido.

In occasione dell’open day il personale proporrà alle famiglie e ai bambini diverse attività, e saranno proiettati video e immagini per mostrare il futuro allestimento del nido, che avverrà quest’estate.