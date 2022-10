Lo storico Mac 2 di via Emilia riapre e diventa "Lolita - Music Hall"

In molti l’hanno ribattezzata “Disco Valley”, la via Emilia, in questi territori dove sono nate le cattedrali del divertimento note in tutto il paese: Picchio Rosso, Picchio Verde, Marabu, Kiwi, Mac 2 e tante altre. I decenni hanno consumato e modificato questo panorama di intrattenimento, ma non tutto è perduto. Dalle ceneri del Mac 2, rinasce infatti un nuovo locale che strizza l'occhio proprio al passato e punta a coinvolgere quel pubblico che ha vissuto da ragazzo quell'epoca d'oro delle discoteche emiliano-romagnole.

Sabato 15 ottobre lo storico locale di via Emilia, tra Modena e San Cesario, riapre sotto l'insegna "Lolita - Music Hall". Un nuovo contenitore dove la musica disco 70/80/90 ed il ballo saranno l’elemento centrale della programmazione. Vari staff si sono messi insieme per questa sfida: sarà un’altra giovinezza per uno dei luoghi simbolo del “ballo” dalla fine degli anni 60 ad oggi.

Il Mac 2 aveva chiuso nel 2017 dopo anni sempre più difficili. Poi una parentesi da dimenticare nell'autunno del 2019, quando il locale aveva riaperto senza le dovute autorizzazioni: inagibilità di alcuni vani, tra cui i bagni e le sale fumatori, mancanza di specifiche autorizzazioni per la somministrazione di bevande alcooliche e assenza delle previste licenze, irregolarità di natura igienico-sanitaria e in materia del lavoro. Dopo ripetute visite dei Carabinieri la discoteca era stata sequestrata e l'attività interrotta.

Ora la nuova gestione punta a far risorgere quello spazio: “La programmazione musicale disco sarà incentrata sulla "musica dei ricordi" 70/80/90 e sarà un alternarsi di feste e di staff che hanno rappresentato la storia della disco nella nostra provincia e non solo - racconta Nicola Gasperi, il direttore artistico del nuovo contenitore - Ci saranno serate per tutti i gusti musicali. Dal Latino con lo staff dell Habana Cafe’ , ad Anima Mia ( il format di Radio Stella al sabato) le feste dedicate al Kiwino, nel privè con la musica Funk e le feste dedicate ai luoghi simbolo del divertimento come il Kiwi di Piumazzo, che per la prima volta festeggerà da noi il suo compleanno in dicembre; saranno serate “fantastiche” e ce ne sarà’ per tutti i gusti. La febbre del sabato sera è finalmente ritornata”.