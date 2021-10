Lavori terminati, riapre il parcheggio di via Zenzano a Vignola

Da sabato 9 ottobre riapre agli utenti il parcheggio di via Zenzano, l’area adiacente al Ponte Muratori, punto privilegiato per lasciare l’auto per chi si reca in centro storico e in visita al castello di Vignola.

I lavori di manutenzione straordinaria dell’area del parcheggio, realizzati in accordo tra la Fondazione di Vignola e l’Amministrazione comunale, erano iniziati ai primi di settembre e sono durati, come preventivato, all’incirca un mese. L’area in questione è in parte demaniale e in parte comunale. L’asfalto delle corsie di manovra è stato sostituito da un innovativo strato di asfalto ecologico trasparente, il cui colore naturale, a basso impatto visivo, si integra con il contesto ambientale. Ripristinata anche la pavimentazione in autobloccanti.

Il parcheggio sarà quindi pienamente fruibile per i cittadini e per i visitatori che, nel fine settimana, verranno in città per la manifestazione “Autunno a Vignola”.