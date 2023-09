Riapre parzialmente il ponte di strada Barchetta sul Secchia

Ha riaperto con limitazioni il ponte Barchetta sul Secchia tra Modena e Campogalliano, dopo un intervento provvisorio di messa in sicurezza che ne ha comportato la riduzione della sezione, in attesa che vengano consegnate e montate le tavole in legno analoghe a quelle già esistenti.

Fino a fine novembre, infatti, potranno accedere al ponte solo cicli e motocicli condotti a mano, mentre non sarà possibile il transito di mezzi veicolari di soccorso.

I lavori effettuati, che hanno comportato la chiusura dell’infrastruttura per una decina di giorni, hanno riguardato la posa di pannelli metallici di 1,5 metri di larghezza sulle assi di legno ammalorate e, una volta arrivata la fornitura, saranno sostituiti con tavole dello stesso materiale di quelle già presenti.