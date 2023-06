Riapre il sottopasso di via Capitani, chiuso per allagamento dopo il nubifragio

Riapre entro la serata di oggi, lunedì 5 giugno, il sottopasso di via Capitani, a Modena, chiuso al transito nel tardo pomeriggio di domenica 4 giugno in conseguenza del maltempo. In particolare sul fondo del sottopasso è in corso l’intervento dei tecnici di Hera per rimuovere alcuni detriti, portati dalle piogge, che rischiano di ostacolare il normale deflusso dell’acqua.

Nel pomeriggio, invece, i tecnici comunali hanno rimosso alcuni rami caduti sulle piste ciclabili di via Salvo d’Acquisto e di via San Remo; sul percorso di via San Remo, nei pressi della scuola primaria Sant’Agnese, l’area interessata dall’intervento è stata chiusa alla circolazione in attesa del completo ripristino.

Nella mattinata, invece, Hera ha riattivato il semaforo, danneggiato dal maltempo, collocato all’incrocio tra via Vignolese e via Campi. Nel pomeriggio e nella serata di domenica 4 ulteriori interventi sono stati effettuati nelle vie Gelmini, de’ Fogliani, Marzabotto, Pinerolo, La Marmora, Nuova Estense, in strada Nazionale per Carpi e in piazza Rossa a causa di rami caduti a terra, in alcuni casi sulla carreggiata.