Riapre Lo Spazio Conad di Strada Morane a Modena

Buone notizie per tutti i cittadini di Modena. Oggi riapre lo Spazio Conad di Strada Morane ottimizzato negli spazi e rinnovato nello stile: all’interno del punto vendita implementata ulteriormente la proposta di prodotti di qualità con particolare attenzione al reparto gastronomia ed alle eccellenze locali

Lo Spazio Conad di Strada Morane mette a disposizione dei clienti spazi rinnovati in un ambiente moderno e più funzionale per andare incontro alle esigenze di tutti: grande attenzione alla valorizzazione delle eccellenze locali con oltre 100 referenze in assortimento e con un’area interamente dedicata ai prodotti “I Nostri Ori”. Inoltre, lo store vede la conferma di tutti i reparti esistenti: l’ortofrutta, con una vasta offerta di prodotti di alta qualità e biologici; la macelleria con la presenza del banco assistito ed un vasto assortimento di pronti a cuocere; la pescheria con un’ampia proposta di pescato locale; la gastronomia con offerta di prodotti locali e la preparazione interna di prelibatezze del territorio; la panetteria e pasticceria con prodotti artigianali di alta qualità lavorati all’interno dei laboratori. Completano l’offerta la cantina dei vini con le migliori etichette del territorio e un’area healthy dedicata a prodotti biologici, senza glutine, vegan, senza lattosio e antibiotic free. Nello store presenti inoltre la Parafarmacia, l’Ottico e il PetStore dove sarà possibile acquistare prodotti convenienti con l’assistenza di personale specializzato e fruire di servizi specialistici.

“Oggi riapriamo lo Spazio Conad di Modena dopo un intervento di ristrutturazione che ci permette di offrire a tutti i nostri clienti un ambiente ancora più accogliente e funzionale, pronto ad ospitarli con la professionalità e la cortesia che da sempre ci contraddistingue - dichiarano i Soci di Conad Nord Ovest Gianluca Gaudino e Giovanni Ricci. - Abbiamo deciso di potenziare il reparto gastronomia implementando l’offerta dei piatti locali, cucinati internamente da cuochi altamente qualificati, mentre nel reparto panetteria e pasticceria offriamo dei prodotti preparati internamente nei nostri laboratori, partendo dalla lavorazione della materia prima fino alla realizzazione del prodotto finale. Inoltre, con l’obiettivo di valorizzare il nostro territorio, abbiamo dedicato un’intera area ai prodotti “I Nostri Ori” con oltre 100 referenze in assortimento provenienti dalle migliori aziende locali. È proprio la grande passione che mettiamo nel nostro lavoro e la fiducia dei nostri clienti che ci invita a migliorare giorno dopo giorno, per essere un punto di riferimento per tutta la comunità e per soddisfare tutte le esigenze dei nostri clienti”.

Presso lo Spazio Conad di Modena è attiva l’iniziativa, in collaborazione con Last Minute Market, “Non C’è cibo da perdere” dedicata al recupero di generi alimentari che vengono donati ad enti e associazioni solidali per sostenere le persone della comunità che vivono in situazioni di fragilità e per favorire un’azione concreta contro lo spreco alimentare. Ma non solo, il punto vendita è protagonista di numerose collaborazioni con Aci, Avis, Croce Blu, Polisportive e Parrocchie del territorio.

Lo Spazio Conad di Strada Morane, situato all’interno del centro commerciale, si sviluppa su oltre 5.000 mq di superficie di vendita, dispone di 16 casse tradizionali, 6 self check-out e 10 torrette di pagamento e impiega 179 addetti. Il punto vendita mette a disposizione dei clienti un ampio parcheggio coperto e scoperto; inoltre, accetta i buoni pasto, offre i servizi di “Spesa Online” e “Ordina e ritira” e dispone di carrelli appositi per favorire l’ingresso degli amici animali.