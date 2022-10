Riasfaltatura di via Giardini e via Contrada, sensi unici e possibili disagi

Proseguono i lavori di manutenzione delle strade di Modena. Da mercoledì 19 ottobre sarà oggetto di riasfaltatura il tratto di via Giardini tra via Panni e via Contrada.

Per consentire le attività, dalle 8.30 alle 17.30, la circolazione su via Giardini sarà a senso unico alternato regolato da movieri con limite massimo di 30 chilometri orari e verrà vietata la sosta in prossimità e in corrispondenza del cantiere.

Gli interventi, effettuati nell’ambito dell’Accordo quadro con unico operatore approvato a fine 2020, sono volti al ripristino della sicurezza della circolazione e del pubblico passaggio in alcune arterie cittadine urbane ed extraurbane dei quattro Quartieri della città. In particolare, è prevista la fresatura e posa di nuovo tappeto di usura previa sistemazione di cordoli, abbattimento di barriere architettoniche e sostituzione o rimessa in quota di chiusini e caditoie.