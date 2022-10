Riasfaltatura in via Martiniana. Circolazione sospesa e possibili disagi

Continuano i lavori di manutenzione stradale in città, con la riasfaltatura di un tratto di via Martiniana e, a seguire di via Gherbella, via Ganaceto e corso Cavour.

Dopo l’asfaltatura di tratti e banchine tra via Giardini e via Stradella effettuata qualche settimana fa, in via Martiniana è attualmente in corso la riqualificazione del manto stradale nel tratto tra via Stradella e strada Bellaria, dove i lavori proseguiranno anche nella giornata di venerdì 14 ottobre e di lunedì 17 ottobre. Per consentire l’intervento, nella fascia oraria dalle 8.45 alle 17.30, è sospesa la circolazione all’altezza del cantiere mobile.

A seguire, le manutenzioni riguarderanno il tratto di via Gherbella da via Paganine in direzione Vaciglio, via Ganaceto in centro storico, nel tratto da viale Monte Kosica a corso Cavour, e via Cavour da via Ganaceto a via Fontanelli.

Gli interventi, effettuati nell’ambito dell’Accordo quadro con unico operatore approvato a fine 2020, sono volti al ripristino della sicurezza della circolazione e del pubblico passaggio in alcune arterie cittadine urbane ed extraurbane dei quattro Quartieri della città. In particolare, è prevista la fresatura e posa di nuovo tappeto di usura previa sistemazione di cordoli, abbattimento di barriere architettoniche e sostituzione o rimessa in quota di chiusini e caditoie.