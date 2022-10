Riasfaltature: circolazione sospesa in via Ganaceto e corso Cavour e lavori in viale Martiri

Da martedì 25 ottobre i lavori di manutenzione stradale in città si spostano in via Ganaceto e corso Cavour; per consentire l’intervento, nella fascia oraria dalle 8.45 alle 17.30, verrà sospesa la circolazione e vietata la sosta all’altezza del cantiere mobile.

Dopo l’asfaltatura di tratti delle vie Martiniana, Gherbella e Giardini, il cantiere per la riqualificazione del manto stradale interesserà via Ganaceto in centro storico, nel tratto da viale Monte Kosica a corso Cavour, e via Cavour da via Ganaceto a via Fontanelli.

Gli interventi, effettuati nell’ambito dell’Accordo quadro con unico operatore approvato a fine 2020, sono volti al ripristino della sicurezza della circolazione e del pubblico passaggio in alcune arterie cittadine urbane ed extraurbane dei quattro Quartieri della città. In particolare, è prevista la fresatura e posa di nuovo tappeto di usura previa sistemazione di cordoli, abbattimento di barriere architettoniche e sostituzione o rimessa in quota di chiusini e caditoie.

Modifiche di viale Martiri della Libertà

Martedì 25 e mercoledì 26 ottobre la circolazione in viale Martiri della libertà subirà delle modifiche con restringimenti per consentire il trasporto e montaggio di una gru relativa a un cantiere privato.

In particolare, in prossimità e corrispondenza dei lavori, sarà vietata la sosta e sospesa la circolazione sulle due corsie destinate alla circolazione stradale con direzione viale Rimembranze e creata una corsia di transito con velocità massima consentita di 30 chilometri orari nell'area centrale al posto degli stalli.

Verrà inoltre temporaneamente chiuso il passaggio sulla pista ciclabile e sul marciapiede garantendo comunque l’accesso alle proprietà laterali e alle attività. Il transito pedonale sarà disciplinato da movieri presenti sul posto.