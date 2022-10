Riasfaltature: sensi unici tra Viale Amendola e via Panni

Proseguono i lavori di manutenzione stradale in città, questa volta con il completamento della riasfaltatura di via Fratelli Rosselli e di alcuni tratti di via Cadiane.

Da mercoledì 2 a venerdì 4 novembre, via Fratelli Rosselli sarà infatti interessata da cantiere mobile per la riasfaltatura di vari tratti tra viale Amendola e via Panni. Per consentire l’intervento, dalle 8.30 alle 17.30, sarà operato un senso unico alternato disciplinato da movieri, la velocità massima sarà limitata a 30 chilometri orari e verrà vietata la sosta su ambo i lati della sede stradale. Saranno inoltre possibili momentanee sospensioni della circolazione stradale nelle strade laterali di via Fratelli Rosselli quando i lavori si sposteranno sui relativi incroci. Per consentire le lavorazioni sarà inoltre operata la tolta tensione per la linea aerea filoviaria.

Sempre nella giornata di mercoledì 2 novembre, dalle 8.30 alle 17.30, inoltre, verranno riasfaltati con cantiere mobile alcuni tratti di via Cadiane. Per consentire le lavorazioni, in questo caso, sarà necessaria la chiusura temporanea della strada.

Gli interventi, effettuati nell’ambito dell’Accordo quadro con unico operatore approvato a fine 2020, sono volti al ripristino della sicurezza della circolazione e del pubblico passaggio in alcune arterie cittadine urbane ed extraurbane dei quattro Quartieri della città. In particolare, è prevista la fresatura e posa di nuovo tappeto di usura previa sistemazione di cordoli, abbattimento di barriere architettoniche e sostituzione o rimessa in quota di chiusini e caditoie.