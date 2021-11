Vaccino anti-Covid agli adolescenti, nettamente favorevole solo un quarto dei genitori

La Pediatria di Comunità dell’Azienda USL di Modena ha condotto un'indagine sull'approccio che i genitori hanno nei confronti della vaccinazione anti-covid dei propri figli minori, ovvero per gli adolescenti tra 12 e i 17 anni per i quali attualmente è autorizzata la somministrazione del vaccino. I cui risultati sono stati pubblicati nei giorni scorsi dalla rivista scientifica internazionale Vaccines.

Dei 4.600 questionari distribuiti, solo 2.400 sono stati compilati (di cui 1.799 realmente analizzabili) per lo studio condotto dal 15 luglio al 16 agosto scorsi alle famiglie, residenti anche in provincia di Modena, dove più del 74% dei giovani in quella di fascia di età è entrato nel circuito vaccinale.

Diffuso attraverso sito e social network dell’Azienda USL e con la collaborazione di personale sanitario della provincia di Modena (medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, strutture della Pediatria di Comunità), lo studio ha indagato gli aspetti demografici, economici, di informazione e percezione dei vaccini, della malattia Covid-19 e dei vaccini anti-covid legati all’esitazione vaccinale da parte dei genitori. In particolare, il questionario ha analizzato tre macro-categorie: accettabilità ed esitazione vaccinale generale; percezione del rischio della malattia Covid-19, della sicurezza e dell’efficacia dei vaccini anti-Covid; propensione alla vaccinazione anti-Covid per sé e per i figli.

Nel complesso i favorevoli sono risultati il 26.5%, i dubbiosi il 29.2% e gli esintanti/riluttanti il 44.2%. I genitori favorevoli e dubbiosi hanno dichiarato un livello di fiducia più elevato sulla sicurezza ed efficacia dei vaccini pediatrici e sulla fiducia nelle istituzioni sanitarie rispetto a quelli esitanti/riluttanti. L'analisi ha mostrato che i genitori esitanti/riluttanti sono in media sotto i 40 anni, con licenza media o laurea triennale, liberi professionisti, con reddito familiare sotto i 28 mila euro, con un'errata percezione del rischio della malattia e diffidenza generale nei confronti dei vaccini. In generale, infatti, i genitori riluttanti considerano il covid-19 sovrapponibile o leggermente superiore ad una normale influenza, pericolosa solamente per le mersone anziane e comunque un fenomeno ingigantito da governo e media. Lo studio completo è consultabile qui.

I risultati, sovrapponibili ai fattori già noti dell’esitazione parentale per gli altri vaccini, saranno utilizzati per disegnare e indirizzare campagne informative dedicate, allo scopo di veicolare informazioni corrette e ridurre così l’esitazione vaccinale verso la vaccinazione anti-Covid.

“Innanzitutto vogliamo ringraziare tutti i genitori che hanno speso alcuni minuti del loro tempo per compilare il questionario, oltre ai medici e ai pediatri che ci hanno aiutato a diffonderlo – sottolineano Simonetta Partesotti e Stefano Zona della Pediatria di Comunità, responsabili dello studio insieme ai Pediatri di Libera Scelta Francesco Antodaro, Andrea Bergomi, Cristiano Rosafio e a Susanna Esposito, Professore Ordinario di Pediatria all’Università di Parma e Direttore della Clinica Pediatrica all’Ospedale Pietro Barilla dell’Azienda Ospedaliera-Universitaria di Parma –. La risposta è stata importante, tanto quanto l’obiettivo che ci eravamo prefissati: è proprio grazie a questo tipo di studi che si possono individuare strumenti per ridurre l’esitazione vaccinale, condizione fondamentale per garantire una copertura adeguata anche nella popolazione più giovane”.