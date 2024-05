Airbag difettoso, Citroën e DS richiamate in officina. Ma non ci sono i ricambi

“Le sostanze chimiche contenute in questi dispositivi di gonfiaggio potrebbero deteriorarsi nel tempo, esponendo guidatore e passeggero al rischio di rottura del dispositivo di gonfiaggi dell’Airbag con una forza eccessiva in caso di incidente, in grado di provocare gravi lesioni o morte.” – riporta la nota ricevuta da molti automobilisti che, allarmati, si sono rivolti a Federconsumatori chiedendo supporto. L’azienda PSA Group, alla luce di tale rischio, chiede ai clienti di sospendere immediatamente la guida del veicolo e di rivolgersi ad un'autofficina convenzionata con il marchio.

Si tratta in particolare dei modelli Citroen C3 prodotte dal 9 aprile 2009 al 20 febbraio 2017 e DS3 prodotte dal 26 giugno 2009 al 30 maggio 2019.

Una situazione che sta causando danni e disagi a molti cittadini, oltretutto giustamente allarmati all’idea di circolare a bordo di una vettura che rappresenta un rischio per la loro sicurezza.

"La cosa incredibile è che le officine del territorio sostengono di non essere in grado di procedere in tempi brevi, anche in carenza dell'airbag sostitutivo. Ad un automobilista modenese è stato proposto un appuntamento tra un anno, ad altri non è stata proposta una data precisa. Citroen e DS, per liberarsi da ogni responsabilità, da un lato chiedono di sospendere immediatamente la guida del veicolo, ma dall'altro non mettono a disposizione auto sostitutive o altre forme risarcitorie. Una condizione inaccettabile, rispetto alla quale Federconsumatori avanzerà proposte a Citroen e DS", segnala Federconsumatori Modena.