Modena, maltempo: al via le richieste di contributi per i danni subiti da privati e imprese

Tra il 17 e il 19 agosto scorsi il territorio modenese è stato colpito del maltempo, con temporali e grandine: i cittadini e le attività economiche che hanno subito danni possono presentare domanda di contributo per costi dovuti al ripristino dell’abitazione nel caso dei privati, e per la ripresa dell’attività produttiva, nel caso delle attività economiche, scaricando i moduli predisposti dalla Regione Emilia Romagna e inviandoli compilati al Comune di Modena entro sabato 24 dicembre.

I contributi possono essere richiesti per il ripristino dei danni subiti dalle abitazioni e dalle sedi delle attività di impresa, per la loro ricostruzione o delocalizzazione; per il ripristino o la sostituzione dei beni mobili non più utilizzabili (arredi, elettrodomestici, attrezzature e macchinari); per le prestazioni tecniche di progettazione e direzione lavori.

Le richieste di contributo devono essere compilate esclusivamente sui moduli messi a disposizione dalla Regione, scaricabili anche tramite la pagina dedicata del sito del Comune di Modena. Per informazioni è sempre possibile scrivere all’indirizzo di posta elettronica info.protezionecivile@comune.modena.it

I privati possono richiedere un contributo massimo di cinquemila euro, mentre per le attività economiche e produttive il contributo massimo concedibile è di 20 mila euro. Per ottenere il contributo è necessario presentare una perizia asseverata dei danni subiti. Nessun indennizzo è previsto, come di prassi, per i beni mobili registrati come le automobili.

I privati possono presentare la domanda e la documentazione necessaria consegnandola a mano o inviando una raccomandata con ricevuta di ritorno al Protocollo generale del Comune di Modena (via Scudari 20), oppure attraverso la posta elettronica certificata. Le imprese possono presentare domanda esclusivamente attraverso la posta elettronica certificata.