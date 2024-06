Richieste libere per fondi, al via la seconda sessione

Si apre la seconda sessione per richieste di contributo a carattere generale ovvero riferite a tutti quei progetti che per ambiti, finalità o caratteristiche non rientrano nei bandi specifici promossi dalla Fondazione di Modena. Sarà infatti possibile presentare domanda fino alle ore 13 del 26 luglio e l’esito della valutazione verrà comunicato indicativamente entro il 30 ottobre.

Saranno valutati solo i progetti compilati sull’apposita modulistica e pervenuti, nel rispetto delle scadenze prefissate, attraverso la piattaforma ROL (Richieste On Line) accessibile dal sito internet della Fondazione, dove sono consultabili anche le linee guida da osservare per la presentazione della domanda.

I soggetti richiedenti sono invitati a verificare se il progetto che intendono presentare rientra nelle aree e nelle sfide indicate dal Documento Strategico di Indirizzo 2024-2027 della Fondazione e, di conseguenza, ad identificare l’area di competenza del progetto per il quale si intende richiedere un contributo. È necessario, inoltre, prima della compilazione della domanda di contributo, procedere all’accreditamento sulla nuova piattaforma ROL della Fondazione, operativa da dicembre 2021, per quei soggetti che ancora non lo avessero fatto.

Per supportare i potenziali beneficiari nelle fasi di accreditamento e compilazione della domanda è stato predisposto un manuale e attivato un apposito help desk (051 0483724 o assistenzarol31@ strutturainformatica.com) per la risoluzione delle problematiche tecniche di utilizzo della piattaforma. Tutti i dettagli sono consultabili sul sito della Fondazione di Modena, nell’apposita sezione.