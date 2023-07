Primo censimento dei danni da grandine, segnalazioni via mail entro giovedì

Entro le ore 8 di domani, giovedì 27 luglio, anche i cittadini e le aziende di Modena che hanno subìto danni ai propri beni a seguito della grandinata di sabato 22 luglio possono segnalarlo all’ufficio comunale della Protezione civile inviando una mail all’indirizzo info.protezionecivile@comune. modena.it. Nel territorio regionale è in corso, infatti, una prima ricognizione dei danneggiamenti causati dal maltempo nell’ambito del percorso in atto per la richiesta dello stato di emergenza nazionale.

La procedura non è finalizzata a ottenere contributi o risarcimenti ma soltanto a mappare, appunto, le conseguenze della grandine per le famiglie, le attività produttive e gli enti pubblici in Emilia-Romagna. Non è indispensabile, quindi, allegare fotografie o preventivi per la riparazione dei danni, né occorre la stima di un perito o di un professionista: è sufficiente una valutazione sintetica, anche soltanto descritta in forma testuale, del danno. La mail deve avere come oggetto la dicitura “Ricognizione danni da eventi meteorologici luglio 2023”.

La mancata partecipazione al censimento in corso non preclude, comunque, eventuali domande di rimborso che potranno essere presentate in un secondo momento, quando aprirà la fase delle richieste di risarcimento.