Riconoscimento dei documenti falsi, oggi corso di formazione per gli operatori di polizia

Sono circa un centinaio gli operatori delle varie forze di polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Locale) provenienti da tutta la Regione Emilia Romagna (in FOTO) che hanno partecipato oggi al corso di formazione promosso dal Silp Cgil Modena sul tema “Il falso documentale” ovvero il riconoscimento sul campo dei documenti d’identità falsi. In pratica sono state illustrati gli strumenti e le tecniche per riconoscere se un documento d’identità è falso e contraffatto.

Il relatore, Gaspare Pez, già ispettore della Polizia di Stato ed esperto in materia, ha illustrato le tecniche di falsificazione, la struttura del documento base e tutte le caratteristiche grafiche che permettono di rilevare eventuali alterazioni.

Il corso di oggi vuole offrire un ulteriore aggiornamento agli operatori di polizia nell’espletamento delle loro mansioni operative e nello specifico quando identificano un cittadino sia per controlli stradali che per controlli amministrativi.

“Il corso ha avuto il gradimento dei partecipanti – commenta Vincenzo Palladino segretario Silp Cgil Modena – e siamo certi che quanto appreso sarà uno strumento in più di lavoro a garanzia della sicurezza e della legalità”.