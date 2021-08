Covid, ricoverati in gravi condizioni anche due anziani già vaccinati

I due casi presentano però debolezze fisiche che il vaccino non ha potuto "sanare". Sono 35 i ricoverati, 12 dei quali trovati positivi solo al momento dell'accesso in ospedale per altri motivi

"Abbiamo due persone in condizioni critiche con patologia da Covid che erano state vaccinate con ciclo completo, ma si tratta di persone anziane con un sistema immunitario debole". Ne parla il direttore dell'Ausl di Modena Antonio Brambilla durante l'aggiornamento sull'emergenza sanitaria di questa mattina nel consueto incontro con la stampa.

"Siamo sicuramente di fronte ad una quarta ondata, bisogna vedere come sarà, ma il mio parere è che sia ben gestibile. L'efficacia del vaccino è dimostrata". E' proprio grazie al vaccino, sottolinea Brambilla che gli ospedali stanno 'tendendo' (anche se con numeri "in costante incremento") a fronte della crescita sostenuta dei contagi. Oggi sono 35 i ricoverati negli ospedali della provincia, e la "stragrande maggioranza non è vaccinata", sottolinea Brambilla.

Inoltre, 12 pazienti in realtà "erano ricoverati per altro motivo, poi è emersa la positività ma stanno bene. Quindi i veri ricoveri Covid sarebbero 23. La situazione è ancora gestibile". Ci sono poi anche casi, come i due di Modena, di persone vaccinate con doppia dose ma che sviluppano comunque forme gravi: questo, spiega ancora Brambilla, dipende dalla risposta immunitaria del singolo paziente, che in caso di persone anziane può non essere sufficiente ad evitare forme gravi. Comunque complessivamente nonostante la crescita dei contagi nelle ultime settimane la "pressione sui servizi è ancora basso", assicura il direttore generale.