"Riempi il Mondo di Verde", 1300 alberi donati

Per la terza edizione di Riempi il mondo di Verde CEFA e il Comune di Modena hanno realizzato in piazza Roma un’installazione di 30 metri di diametro realizzata con 3000 piatti e 1500 piante che disegnano un rubinetto con una goccia d’acqua verde. Circa 40 volontari si sono alternati dalle 6 di mattina per realizzare quest’installazione e lanciare per la giornata mondiale dell’ambiente il messaggio “Siamo agli sgoccioli”.

E non si riferisce solo alla poca o troppa acqua, ma principalmente alla mancanza di tempo per agire e mitigare gli effetti di un cambiamento climatico che purtroppo negli ultimi 10 giorni si sono abbattuti anche sulla nostra Regione. Ma lo scopo di questa installazione non è solo sensibilizzare, rappresenta anche un impegno concreto a piantare alberi a Modena e in Ecuador, per contrastare la CO2 e proteggere la Foresta Amazzonica. Grazie alla raccolta fondi realizzata ieri saranno piantati entro la fine dell’anno circa 1300 alberi. Per chi volesse è ancora possibile aderire all’iniziativa sul sito di CEFA e con una donazione di 15 € donare un ulteriore albero. Piantare alberi in Italia e nel Mondo è uno dei modi che abbiamo a disposizione per contrastare i peggiori effetti della crisi climatica rimanendo accanto agli agricoltori che per primi ne vivono le conseguenze.

Gian Carlo Muzzarelli Sindaco di Modena parlando dell’adesione a Riempi il mondo di verde “La strada è tracciata, adesso dobbiamo, insieme alla persone di buona volontà, non tener conto degli egoismi e capire il senso comunitario di una strategia che deve vederci ridisegnare una prospettiva in cui la risorsa ambientale va valorizzata e non possiamo arrivare agli sgoccioli.”

Alice Fanti Direttrice CEFA: “Se pensiamo di poter uscire da questa crisi climatica intervenendo solo a livello locale, abbiamo fallito in partenza, non ci saranno argini o muri, per quanto alti, a trattenere l’acqua o a fermare le persone in fuga da catastrofi, fame e povertà. Quello che dobbiamo alzare è il nostro sguardo attivarci e impegnarci, ovunque nel mondo, per realizzare un modello di sviluppo nuovo, diverso. …..

Oggi invitiamo tutti e tutte a donare 15 euro per piantare alberi a Modena e in Ecuador e contrastare così la crisi climatica globale“

L’evento è realizzato con il patrocinio del Comune di Modena e con il supporto di: Coop Alleanza 3.0, Kerakoll, Emilbanca, Tetrapack, Italia Zuccheri, Confcommercio.