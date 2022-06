Parco delle Rimembranze, al posto della giostra restano i rifiuti

Sono passate tre settimane dalla demolizione della Giostra dei Cavallini del parco delle Rimembranze. Purtroppo la situazione in quell'area non è confortante.

"Proprio dove prima sorgeva la giostra, a cui tanti modenesi erano legati affettivamente, continuano ad essere presenti rifiuti di ogni genere, molti di essi pericolosi per chiunque si trovi a dover passare in quel punto. Ci chiediamo che cosa si stia aspettando per procedere a mettere in sicurezza l’area fino al ripristino totale del decoro urbano”, attacca Luca Negrini, Responsabile Regionale dipartimento Organizzazione di Fratelli d'Italia.

L'esponente di FdI ribadisce: "Rimaniamo dell’idea che potevano essere percorse tante strade che portassero al salvataggio della giostra stessa. Per esempio, siamo convinti che la città avrebbe risposto "presente" all’evenienza di una raccolta fondi volta al ripristino di quello che di fatto era un pezzo della storia del parco delle Rimembranze. Il non aver tenuto conto sia dell’aspetto ludico che la struttura offriva ai piccoli modenesi, sia del ruolo che la stessa, ripristinata, potesse avere in materia di prevenzione al degrado garantendo la presenza delle famiglie in quel punto del parco resta, a nostro avviso, una colpa figlia di decisioni molto spesso prese senza l’ascolto dei cittadini e con la superbia di chi non valuta seriamente le proposte che giungono dalle altre forze Politiche favorendo di fatto il degrado di cui Fratelli d’Italia continua a denunciare l’aumento in città".

"Auspichiamo che, almeno in questa occasione, l’Amministrazione prenda atto dello sbaglio fatto e valuti qualsiasi soluzione percorribile volta a donare ai bambini che frequentano il parco una nuova giostra proprio dove sorgeva la vecchia”, conclude Negrini.