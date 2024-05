Montagne di rifiuti nei presi del Museo Ferrari. FdI: "Cambiamenti radicali nella raccolta"

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

"La fotografia scattata nei pressi del Museo Casa Enzo Ferrari è l’immagine più adatta per capire come la raccolta porta a porta, fortemente voluta dal PD, abbia trasformato Modena in una città degradata e sporca". Così Ferdinando Pulitanò, capogruppo provinciale di Fratelli d’Italia, ha criticato duramente l'attuale sistema di gestione dei rifiuti a Modena.

Pulitanò ha dichiarato che il sistema di raccolta porta a porta, adottato dall'amministrazione comunale, ha dimostrato di essere inefficace. "È evidente – commenta Pulitanò – questo sistema, a Modena, ha fallito ed è ridicolo che l’amministrazione continui a ignorare questo semplice dato di fatto attribuendo le responsabilità di qualsiasi disagio all’inciviltà dei cittadini, difendendo invece una scelta e un operato di HERA che sono stati bocciati a più riprese dalla maggior parte dei modenesi".

Problemi cronici e degrado Urbano

Secondo Pulitanò, i problemi che dovevano essere temporanei sono diventati cronici. "Da più di un anno a questa parte, continuiamo a registrare le stesse segnalazioni, prevalentemente dai quartieri a maggiore densità abitativa, che ci parlano di strade sporche, mancati ritiri della differenziata, e in alcuni casi, topi che si aggirano tra i sacchi abbandonati ai lati delle strade". Questi problemi rappresentano un danno significativo all’immagine della città, che ambisce a migliorare la propria attrattività turistica.

Pulitanò ha proposto due interventi immediati per migliorare la situazione: "Da un lato, occorre tornare ai cassonetti, che devono essere accessibili tramite la tessera; d’altra parte, crediamo che si debba spegnere subito l’inceneritore di via Cavazza". La responsabilizzazione dei cittadini è importante, ma secondo Pulitanò è inaccettabile obbligarli a una raccolta differenziata rigorosa mentre continuano a respirare i fumi dell'inceneritore che brucia rifiuti provenienti anche da altre regioni.

Infine, Pulitanò ha sollevato dubbi sulla coerenza del centrosinistra riguardo alla questione dell'inceneritore. "Se il Movimento Cinque Stelle ha inserito la chiusura della struttura di via Cavazza tra i punti principali del suo programma, nel piano di Mezzetti nessuno parla di spegnerlo". Questa divergenza, secondo Pulitanò, mette in discussione la capacità del PD e del Movimento Cinque Stelle di amministrare insieme la città.