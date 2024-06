"Si rifiutano di affittarmi casa perché sono gay"

Si può essere discriminati nella ricerca della casa per il proprio orientamento sessuale? A Modena, a quanto pare, sì. E' quello che denuncia Alessandro 'Jumbo' Manfrendini, noto creativo e art director modenese che, alla ricerca di una casa per lui e il suo convivente da più di 20 anni, si è trovato davanti a una situazione che lui stesso non esita a definire "da Medioevo".

"Ho chiamato per un appartamento in zona centro una nota agenzia immobiliare della città e prendiamo appuntamento alle 12.20 in via Cavour per procedere con la visita dell'immobile - racconta Manfredini -. Su loro richiesta durante la telefonata dico chi sono e cosa faccio nella vita condividendo anche le informazioni su Bruno, mio convivente da piu di vent'anni. Durante la telefonata sono stato forzato a rivelare dettagli di carattere estremamente personale che a mio avviso violano la privacy di una persona", specifica.

La telefonata si conclude e Manfredini si rimette al computer. Tempo cinque minuti e viene richiamato dall'agente immobiliare per cancellare l'appuntamento: "Mi dice, testuali parole, "il proprietario vuole una famiglia..." e io a quel punto chiedo cosa intenda il propietario di casa per famiglia". La risposta lascia Manfredini agghiacciato: "Un uomo, una donna e possibilmente un figlio".

"L'agente immobiliare, per suo conto, ha ribadito di essere soltanto un tramite e di dover rispettare le esigenze del cliente, per quanto discriminatorie possano risultare, suggerendomi di 'inghiottire il rospo' - continua Manfredini -. Quello di cui non riesco a capacitarmi è che a Modena un'agenzia immobiliare si presti a riferire il rifiuto da parte del proprietario di mostrare un appartamento a persone con tutte le caratteristiche e le garanzie economiche richieste per poterlo affittare, solo per una presa di posizione palesemente omofoba. Dove sono etica e valori? Le agenzie immobiliari dovrebbero prendere le distanze da chi pretende di affittare le proprie case in base alle tendenze sessuali, o in base alla razza come spesso accade, smettendo di prestare il fianco a questi atteggiamenti discriminatori", la sua conclusione.

Manfredini ha affidato a Facebook uno sfogo sulla situazione altamente discriminatoria che si è trovato a vivere, post che ha ricevuto una risposta anche dal neo eletto sindaco di Modena Massimo Mezzetti: "Ormai ho una veste istituzionale e devo astenermi da espressioni colorite ed offensive, pertanto dirò che sono delle evacuazioni cilindriche - a volte vaporose - dal mefitico odore perissematico", il suo colorito commento all'accaduto.