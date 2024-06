Rigenerazione delle Ex Fonderie, via libera alla bonifica dell'area esterna

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Prosegue il percorso di rigenerazione dell’area delle ex Fonderie Riunite, con un nuovo passo avanti verso la completa trasformazione del sito. Nelle scorse settimane, è stato approvato il progetto di bonifica del suolo del lotto 4, che interessa la zona esterna dell’area. L’obiettivo è affidare i lavori entro l’estate, con un investimento di quasi due milioni di euro provenienti dalle risorse Pnrr destinate ai cosiddetti siti orfani.

Il cantiere per la bonifica del lotto 4 si svilupperà parallelamente agli interventi già avviati per il lotto 1, dove sorgerà la sede dell’Istituto storico, e per il lotto 2Aa, destinato ad ospitare il Motor Valley Accelerator. Questo rappresenta la prima fase del recupero del complesso industriale, che proseguirà con i lotti 2B e 3, finanziati dal Pnrr nell’ambito del programma Next Generation Modena. I lavori per questi ultimi lotti sono già stati assegnati e prevedono la realizzazione della sede del Dast, il Distretto per l’Accelerazione e lo sviluppo della tecnologia, basato su un progetto sviluppato da Democenter-Sipe.

Le attività del Dast si concentreranno principalmente sul settore automotive, con un’attenzione particolare alla mobilità sostenibile e all’utilizzo dell’idrogeno. Il Dast favorirà lo sviluppo di start-up nel campo delle tecnologie innovative, promuovendo l’incontro tra idee e imprese per sviluppare nuovi progetti. Saranno creati laboratori di ricerca di alto profilo, incubatori e acceleratori d’impresa, centri di formazione e sedi di enti specializzati.

Il progetto di bonifica del lotto 4, realizzato da Airis srl, si basa sul piano operativo di messa in sicurezza approvato da Arpae Sac. L’intervento prevede la rimozione della vegetazione infestante e del materiale incompatibile con la destinazione a verde pubblico della zona, la posa di argilla e la successiva sistemazione. Saranno inoltre realizzati percorsi pedonali, un impianto di illuminazione e un sistema di videosorveglianza. I tecnici prevedono di rimuovere circa 4 mila metri cubi di terreno non conforme.

Il piano urbanistico definito negli anni scorsi prevede che l’intero comparto delle ex fonderie, che si estende su circa 40 mila metri quadri, sia “car-free”, con circolazione esclusivamente ciclabile e pedonale. L’area sosta per auto sarà prevalentemente ricavata nel parcheggio a raso adiacente a strada Santa Caterina, che sarà potenziato. Sarà inoltre creato un corridoio ecologico-ambientale lungo la linea ferroviaria, estendendosi dal comparto fino alla tangenziale. Qui sarà realizzata una nuova dorsale ciclopedonale lungo il sedime della Gronda nord, per riconnettere il sottopasso ferroviario ex Benfra con il fronte ferroviario in direzione est. Nuove interconnessioni ciclopedonali saranno realizzate lungo strada Santa Caterina e via Mar Tirreno. La viabilità esistente sarà potenziata e il tratto di via Menotti sul fronte della palazzina sarà ridisegnato come Zona 30.