Rigenerazione urbana e sostenibilità: il progetto dell’Area Ex Colombofili a Modena

Il piano di rigenerazione dell’immobile “Area Ex Colombofili” di Modena, sviluppato da Shifton Studio e Diverserighestudio, è stato presentato al termine di un percorso partecipato volto alla definizione di una nuova idea di recupero per questa zona strategica, situata a ridosso del centro storico. Promotori dell’iniziativa sono la Fondazione di Modena e il Centro Servizi Volontariato Terre Estensi, in collaborazione con la Provincia e il Comune di Modena.

Un Percorso Partecipato

L’indagine progettuale, condotta attraverso un attento processo di ascolto e coinvolgimento degli stakeholder locali, ha raccolto percezioni e desideri riguardanti il futuro del complesso Ex Colombofili e del vicino parco Novi Sad. Questo spazio non è solo fisicamente adiacente all’area, ma condivide anche una lunga memoria storica, rendendolo un ecosistema unico e permeabile.

Obiettivi del Progetto

Il presidente della Fondazione di Modena, Matteo Tiezzi, ha commentato: “Siamo di fronte a un’indagine progettuale che disegna scenari molto interessanti in un’area strategica per la città. È un’occasione per superare gli elementi di aridità ancora presenti e attivare quel grande potenziale inespresso che nel processo partecipativo è emerso. Trasformare quest’area da luogo di passaggio a spazio di incontro con vocazioni specifiche vuol dire avere la possibilità di risignificarla insieme alla città e alle comunità”.

Un Centro per il Terzo Settore

Il progetto prevede che il nuovo spazio ospiti il Centro Servizi Volontariato, il Forum Provinciale del Terzo Settore, la Fondazione Vita Indipendente e un bistrot gestito da ragazzi con disabilità. Alberto Caldana, Presidente del CSV Terre Estensi, ha sottolineato l'importanza di questa iniziativa per il mondo della solidarietà modenese: “Una bella opportunità per il mondo della solidarietà modenese perché in questo nuovo spazio, oltre al Centro Servizi Volontariato, potranno trovare sede il Forum Provinciale del Terzo Settore, Fondazione Vita Indipendente e un bistrot che sarà gestito da ragazzi con disabilità – precisa Alberto Caldana, Presidente Centro Servizi Volontariato Terre Estensi - Al contempo, si offre un'opportunità importante di animazione di una parte significativa della città quale è il Parco Novi Sad. Per quanto riguarda nello specifico il Csv, in questa nuova sede più grande e a contatto con la città, avremo modo di sviluppare ulteriormente i nostri servizi e progetti a sostegno degli enti del terzo settore e non solo”.

Fasi del Progetto

La raccolta e rielaborazione di percezioni, bisogni e visioni del futuro dell’Ex Colombofili è stata realizzata attraverso due fasi principali. La prima ha coinvolto interviste che hanno rivelato il profondo legame tra il complesso e il parco Novi Sad. La seconda fase ha visto un workshop di co-progettazione con gli stakeholder locali, indagando gli eventi del passato che hanno plasmato l’immagine attuale dell’area.

Scenari Futuri

Dall’attività di co-progettazione sono emersi quattro scenari:

Un Ponte come Parco : Trasformare l’area in una nuova piazza aperta, flessibile e adattabile, abbattendo il muro che separa il parco e l’Ex Colombofili.

: Trasformare l’area in una nuova piazza aperta, flessibile e adattabile, abbattendo il muro che separa il parco e l’Ex Colombofili. Palco di Comunità : Valorizzare la diversità e il mutamento, creando un palco multilingue per le comunità locali.

: Valorizzare la diversità e il mutamento, creando un palco multilingue per le comunità locali. Sport Comunità e Scuola Aperta : Fare della zona un polo d'attrazione per i giovani, con una forte vocazione educativa e sportiva.

: Fare della zona un polo d'attrazione per i giovani, con una forte vocazione educativa e sportiva. Levante: Trasformare l’area in un laboratorio di scambio di conoscenze e creatività, un punto di riferimento per studenti universitari, artisti e la comunità locale.

Un Concept Rigenerativo

Il concept finale è centrato sulla necessità di rigenerare le relazioni, combinando diversità, permeabilità e interdipendenza. L’area Ex Colombofili-Novi Sad sarà un presidio che accoglie le realtà e le comunità del territorio, generando sperimentazione e trasformazione per affrontare le sfide contemporanee.