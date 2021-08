Rigenerazione urbana, efficientamento energetico e mobilità sostenibile: l'accordo con Aess

Rigenerazione urbana, efficientamento energetico e mobilità sostenibile sono gli ambiti nei quali l’Agenzia per l’energia e lo sviluppo sostenibile (Aess) fornirà la propria consulenza al Comune di Modena per sviluppare progetti e interventi da presentare a finanziamento, nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza e della programmazione dei fondi strutturali europei 2021-2027.

Lo stabilisce l’accordo di collaborazione tra il Comune di Modena e l’Agenzia approvato dalla Giunta, su proposta del sindaco Gian Carlo Muzzarelli, come strumento ulteriore da utilizzare nell’ambito del programma Next generation Modena, già avviato dall’Amministrazione, per cogliere tutte le opportunità di investimento e sviluppo offerte dal Pnrr, in particolare nelle due missioni dedicate alla rivoluzione verde e alla transizione ecologica, e alle infrastrutture per la mobilità sostenibile.

L’accordo, che sarà formalizzato nelle prossime settimane e ha una durata di tre anni prorogabili per ulteriori due, consentirà al Comune di rispondere con maggiore prontezza e in tempi rapidi ai bandi del Pnrr per gli investimenti territoriali che prevedono un coinvolgimento e una responsabilità diretta degli enti locali nel raggiungimento degli obiettivi.

Aess interverrà con studi, ricerche, consulenze e con azioni di sostegno tecnico e amministrativo nell’elaborazione dei progetti su richiesta del Comune e sulla base delle esigenze operative necessarie a realizzare gli interventi. Gli affidamenti all’Agenzia avverranno secondo quanto disposto dalla normativa vigente per le società in house. Infatti, Aess, di cui il Comune di Modena è socio fondatore, è un’associazione senza scopo di lucro, costituita integralmente da enti della pubblica amministrazione e riconosciuta da Anac come ente in house dei propri associati.

Fondata nel 1999, l’Agenzia per l’energia e lo sviluppo sostenibile, offre servizi a enti pubblici e di diritto privato, imprese, operatori economici e sociali nei settori della razionalizzazione e dell’efficientamento energetico, dello sviluppo economico e ambientale sostenibile, della riqualificazione del territorio.