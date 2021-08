Rilancio post-Covid. A Carpi via alle domande di contributi per società sportive dilettanti

Sono aperte da oggi le domande di contributi destinate ad associazioni e società sportive dilettantistiche con sede legale o operanti nel territorio comunale: è stato infatti pubblicato il bando annunciato nelle scorse settimane, con scadenza alle ore 12:00 del 21 settembre.

L'iniziativa della Giunta, condivisa con il mondo sportivo carpigiano e la Consulta comunale “Sport e benessere”, è volta a favorire il rilancio dello sport dopo l'emergenza sanitaria da Covid-19.

Lo stanziamento complessivo è di 80mila euro, con cui il Comune di Carpi intende appunto fronteggiare la crisi, con un'attenzione particolare per costi fissi da locazioni immobiliari degli impianti sportivi.

L'importo è ripartito in due: 40.000 euro sono destinati ad associazioni e società sportive dilettantistiche presenti e operanti nel territorio comunale che nel 2020 hanno sostenuto, e tuttora sostengono, spese per locazioni di immobili destinati o connessi ad impianti sportivi. Il contributo non può superare il 50% delle spese locative sostenute nell'anno solare 2020, e comunque non può eccedere i 2.000 euro.

Gli altri 40.000 euro sono invece destinati a sostenere e qualificare la ripresa delle attività sportive carpigiane, mediante contribuzioni di 300 euro per ogni associazione sportiva e da una quota variabile proporzionale al numero dei tesserati alle federazioni o agli enti di promozione sportiva.

Si può fare domanda per entrambi i tipi di finanziamento, e nel caso beneficiare di entrambi i contributi.

Il bando e la modulistica per la domanda sono disponibili sul sito Internet del Comune di Carpi oppure tramite collegamento.

Per informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio Sport del Comune di Carpi: Tel. 059 649174/5; ufficio.sport@comune.carpi.mo.it.