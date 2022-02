Grandinata straordinaria del 2019, parte la liquidazione dei fondi

È in fase di avvio la liquidazione dei risarcimenti dei danni causati dal maltempo del 2019: la grandinata di giugno e le piogge e le alluvioni di novembre. L’elenco dei beneficiari dei contributi, sia privati cittadini sia imprese, è pubblicato sul sito del Comune di Modena.

Per ricevere il contributo, fino a un massimo di 5 mila euro per i privati e di 20 mila euro per le attività economiche, è necessario presentare le fatture dei lavori compiuti e le relative disposizioni di pagamento della banca che devono essere fornite al massimo entro il termine del 31 dicembre 2022. Le liquidazioni sono al via per le pratiche già complete di tutta la documentazione. A seguire, gli uffici procederanno a erogare i contributi per le pratiche che man mano vengono completate, seguendo l’ordine di arrivo. La documentazione va inviata all’indirizzo mail info.protezionecivile@comune. modena.it

Nel caso di condomini, gli amministratori condominiali devono allegare copia del verbale dell’assemblea in cui è stata deliberata l’esecuzione dei lavori e la presentazione della domanda di contributo al Comune. In questo caso, la documentazione deve essere inviata all’indirizzo danni_eventicalamitosi_ privati@cert.comune.modena.it

È possibile consultare lo stato delle liquidazioni nella sezione del sito del Comune di Modena dedicata all’amministrazione trasparente.