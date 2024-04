Polo Conad, parte a breve la rimozione dell'amianto. Tre settimane di lavori

Inizia nei prossimi giorni, una volta valutate le condizioni meteorologiche, l’intervento di rimozione dell’amianto a terra nel cantiere di rigenerazione dell’area industriale ex Civ & Civ a Modena. Il cantiere si trova tra le vie Polonia e Finzi e l’intervento di rigenerazione dell’area, a cura della società Imco, prevede come noto la ristrutturazione e la nuova costruzione di capannoni logistici per l’ampliamento dello stabilimento Conad.

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Nel corso della demolizione di alcune strutture del fabbricato è emersa la presenza di frammenti di amianto tra i materiali e l’area è stata inertizzata per mettere in sicurezza la zona. Un fatto che ha destato comprensibilmente preoccupazione tra i residenti, in un clima già complesso per l'opposizione dei comitati alla realizzazione del polo logistico.

L’intervento, sulla base del Piano di lavoro presentato al Dipartimento di Sanità pubblica dell’Ausl e comunicato al Comune, viene eseguito da una ditta specializzata e prevede la raccolta dei frammenti che si trovano in un’area di circa 500 metri quadri e quindi lo stoccaggio negli appositi “big bags” omologati e lo smaltimento in discariche autorizzate. È prevista anche la rimozione delle travi e dei prefabbricati di dimensioni maggiori (che non contengono amianto) con l’utilizzo di automezzi.

Durante queste lavorazioni, che avranno una durata indicativa di tre settimane, l’accesso al cantiere è limitato al personale specializzato che indossa i dispositivi di protezione individuale, come le tute integrali monouso, guanti e maschere filtranti.