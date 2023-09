Dopo dieci anni addio al container accanto al PalaMedolla

Questa mattina, lunedì 4 settembre, è cominciata la rimozione del container che ospitava gli spogliatoi del PalaMedolla, la struttura inaugurata nel 2013 e frutto di una gara di solidarietà nella fase post sisma che ha visto coinvolti Uisp, RadioBruno, Ecopneus, Sit-In e tanti altri soggetti, dal Sassuolo Calcio all’Aci, passando per Banca Etica, Buon Ristoro, Modena Corre e il coordinamento podistico modenese.

Le operazioni di rimozione richiederanno alcuni giorni. Il container, previsto fin dalla sua installazione come struttura temporanea, già da tempo non ospitava più gli spogliatoi ed era utilizzato solo come magazzino. Dopo la sua rimozione, le società sportive potranno utilizzare per lo stesso scopo gli spazi rinnovati della vicina palestra comunale, inaugurati esattamente due anni fa.