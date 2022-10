Inizia la rimozione delle scenografie del film "Ferrrari" in centro storico

Da venerdì 14 a lunedì 17 ottobre, in corso Canalgrande e in largo Garibaldi ci saranno alcune occupazioni puntuali della sede stradale per consentire di rimuovere tutte quelle installazioni realizzate dalla produzione del film su Enzo Ferrari. Si tratta di alberi fintiei e altri elmenti di arredo necessari a mascherare quegli elementi urbani troppo moderni che non potevano figurare nelle riprese ambientate sul finire degli anni '50.

In particolare, in corso Canalgrande sarà vietata la sosta con rimozione in un tratto all’altezza del civico 76 e nei pressi dell’incrocio con via Università.

Nel pomeriggio di venerdì 14 ottobre, inoltre, il traffico il largo Garibaldi sarà regolato da movieri per consentire la rimozione di alberi scenografici.