La rinascita del progetto ex Scuola Bottega nel Distretto Ceramico

Dopo la sospensione dettata dall’emergenza sanitaria, l’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico dà nuovo avvio e nuova linfa alla proposta progettuale, cosiddetta ex “Scuola Bottega”, che punta a produrre e ad offrire opportunità culturali, relazionali ed educative organizzate sui territori e nelle scuole.

È con questa premessa di benvenuto, all’interno di una progettazione più articolata in capo a Gulliver cooperativa sociale di Modena, che nasce PlayLab, una proposta per ampliare e mettere in rete diversi servizi che a vario titolo si occupano del contrasto alla povertà educativa minorile.

Gli obiettivi cardine del progetto sono: prevenire l’abbandono scolastico, valorizzare tutte le esperienze socio-formative offerte e le strategie educative messe in campo, promuovere il lavoro di rete fra i servizi per creare sinergie attraverso la co-progettazione, che rappresenta uno degli strumenti fulcro di tutto l’impianto progettuale.

PlayLab quindi, ad oggi al suo avvio, si snoderà fino alla fine di luglio, coinvolgendo tre educatori ed un coordinatore, ed offrirà esperienze di laboratori, street-art, sfide sportive, ciclofficina, gioco, musica ed altre iniziative, presso i luoghi all’aperto individuati nei diversi comuni per ragazzi e ragazze dagli 11 ai 18 anni. PlayLab si troverà nei seguenti giorni e luoghi del Distretto Ceramico: tutti i lunedì mattina e pomeriggio a Sassuolo presso lo spazio esterno della sede storica di Scuola Bottega in via Respighi; tutti i mercoledì a Fiorano presso lo spazio adiacente la biblioteca Bla e a Spezzano presso la sede di Casa Corsini; ogni martedì a Formigine presso il parco di Villa Gandini nello spazio adiacente alla sede del centro giovani Hub in Villa; tutti i giovedì a Maranello presso il Parco Ferrari.

I laboratori estivi promossi e condotti dagli educatori, inoltre, avranno la finalità di costruire una rete di ricerca e sviluppo di attività con l’obiettivo di intercettare ed agganciare ragazzi e ragazze del territorio, stimolando l’aggregazione informale e promuovendo autonomia e qualità del tempo libero.

Le attività sono gratuite ed aperte a tutte e tutti, basta iscriversi contattando via Whatsapp il numero 3407274145. Attivo il profilo Instagram @playlab_distrettoceramico.