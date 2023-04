Il Comune rinegozia il mutuo con Cdp per le scuole Mattarella e "libera" 101mila euro

"Il Comune di Modena utilizzerà l’opportunità di rinegoziare un mutuo con la Cassa depositi e prestiti (Cdp) per “liberare” nel biennio 2023-2024 risorse per oltre 101mila euro utilizzabili sin da subito per sostenere i servizi erogati sul territorio, a vantaggio di famiglie e imprese, e per supportare gli investimenti programmati sul territorio in uno scenario macro-economico e geopolitico caratterizzato dagli aumenti di costi energetici e materie prime".

Il provvedimento presentato dall’assessore al Bilancio Gianpietro Cavazza, che costituisce anche la prima variazione del Bilancio di previsione 2023-2025, è stato approvato dal Consiglio comunale nella seduta di giovedì 20 aprile col voto a favore dei gruppi di maggioranza (Pd, Sinistra per Modena, Europa verde – Verdi e Modena civica) e del Movimento 5 stelle; astensione per Lega Modena, Alternativa Popolare, Forza Italia, Gruppo indipendente per Modena e Fratelli d’Italia. Assente Modena sociale.

La possibilità di rinegoziazione, prevista dalla Cdp nell’ambito di un’operazione che coinvolge 6.600 enti locali, è applicabile a Modena al solo mutuo relativo alle scuole Mattarella per un valore complessivo di 1,471 milioni di euro. La rinegoziazione, che segue due rimodulazioni del mutuo già avvenute nel 2017 e nel 2020, consiste in una riduzione del piano di ammortamento, dal 2043 al 2040, con un calo del tasso di interesse di quasi due punti percentuali (da 2,121 % all’1,954 %) e l’aumento di oltre 19mila euro della rata annuale dal 2025 al 2040 (da 87.176 euro a 106.438 euro, con azzeramento delle rate nel triennio 2041-2024). L’operazione consente, quindi, di liberare risorse nel 2023 per 49.881 euro e nel 2024 per 51.253 euro, per complessivi 101.134 euro, senza vincoli di destinazione, oltre alla riduzione degli interessi complessivi da versare durante tutto il piano di ammortamento per 54.469 euro.

Marco Forghieri (Pd) ha sottolineato il “valore” dell’operazione: “Bene ha fatto l’Amministrazione comunale – ha affermato – a cogliere questa importante opportunità che permette di alleggerire il mutuo, a vantaggio quindi della collettività”.