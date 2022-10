Croce Rossa una giornata di ringraziamento alla comunità di Terre di Castelli

Sabato 15 Ottobre 2022 alle ore 10:30 si terrà presso la sede della Croce Rossa di Terre di Castelli a Spilamberto, in Via Fabriani 27, una breve cerimonia di ringraziamento alla comunità, che per amore del proprio territorio ha contribuito alla sua nascita.

In questa occasione saranno presenti i donatori, le autorità amministrative locali, ed una rappresentanza delle forze dell’ordine, delle associazioni comunitarie e di volontariato già presenti nella regione territoriale. La cittadinanza è invitata a partecipare.

Questo evento, organizzato con il supporto del Comitato di Modena, vuole rendere omaggio al lavoro di tutti coloro che hanno supportato la diffusione dell’emblema e dello spirito di Croce Rossa in un territorio particolarmente esteso e geologicamente difficile da presidiare.

Tra i maggiori contributori si annoverano anche organizzazioni e aziende che hanno partecipato in modo diversificato: dalla manodopera impiantistica della sede, al contributo economico necessario l’acquisto dell’arredamento e di un defibrillatore. Particolarmente prezioso è stato anche il supporto fornito dall’amministrazione comunale al livello urbanistico.

Nel 2020 un gruppo di progetto composto da Volontari del Comitato di Modena con la preziosa collaborazione del Comitato Regionale della CRI, ha condotto uno studio e un approfondimento sociodemografico per individuare, all’interno dei comuni che compongono l’intero Territorio Terre di Castelli, la località più rispondete all’insediamento della Croce Rossa e questa è risultata proprio Spilamberto. A distanza di soli 6 mesi abbiamo la conferma della bontà di tale scelta: “Mi ha colpito molto l’accoglienza da parte della cittadinanza” dice il Volontario Elio Gani, attualmente riferimento in loco della sede di Spilamberto “ci siamo presentati sul territorio non per sostituire le associazioni preesistenti, ma per integrarci con loro e collaborare insieme per sopperire alle esigenze della popolazione”.

Ad oggi la sede di Terre di Castelli vede un piccolo gruppo di volontari, che con tenacia e caparbietà sono già molto attivi sul territorio.