Alla Biblioteca Crocetta rinnovate le aree per i più piccoli e i gamers

La Biblioteca Crocetta cambia look e rinnova lo spazio bebé e l’area gaming per renderli ancora più funzionali e accoglienti per tutti i frequentatori, grandi e piccoli. Il nuovo allestimento degli spazi rispecchia la principale caratteristica della biblioteca di largo Pucci che, nel tempo, si è dotata di un patrimonio di giochi e videogiochi in continua crescita diventando un punto di ritrovo per bambini e ragazzi. Allo stesso tempo, è stato riqualificato lo spazio dedicato ai bambini più piccoli per adeguarlo a una frequentazione sempre più massiccia delle famiglie, stimolata dall’esperienza di Nati per leggere.

Come ha sottolineato l’assessore alla Cultura del Comune di Modena Andrea Bortolamasi, nel corso della presentazione alla stampa degli spazi rinnovati, lunedì 6 novembre, “la Crocetta è un fondamentale presidio culturale pubblico per la zona nord della città, un quartiere dove l’incidenza di giovani coppie e di bambini è superiore alla media del resto della città. Un contesto che ha spinto naturalmente la biblioteca a una maggiore attenzione alle esigenze di ragazzi e bambini, individuando nel gioco uno stimolo per incoraggiarli a frequentare la biblioteca, coinvolgendo anche i genitori dei più piccoli con iniziative dedicate. Questo progetto – ha aggiunto l’assessore – si inserisce nel piano degli investimenti che l’amministrazione sta facendo nei luoghi e negli spazi della cultura nelle periferie e negli altri luoghi cittadini al di fuori del centro storico”.

La Biblioteca, ha spiegato Thelma Gramolelli, coordinatrice delle Biblioteche decentrate e dei punti di lettura del Comune di Modena, “è diventata un posto dove i ragazzi e i residenti del quartiere vengono non solo a prendere in prestito i libri o i giochi, ma uno spazio dove ci si ferma per giocare in gruppi, coppie di amici, famiglie e anche da soli. Ai giochi da tavolo ma anche alla Playstation, anche grazie alle collaborazioni con Play e con Game Science Research Center che ha permesso di realizzare diverse iniziative per spiegare le principali regole dei giochi”.

E il gioco sarà al centro anche dell’inaugurazione del nuovo look della Biblioteca Crocetta: il taglio del nastro è in programma giovedì 9 novembre, alle 17, con l’assessore Bortolamasi, Debora Dameri, direttrice delle Biblioteche e dell’Archivio storico comunale, Giordano Vignali della Regione Emilia Romagna. Seguirà lo spettacolo di clownerie e pantomima per bambini “Il pittore e l’arcobaleno”, di e con Marco Pernici. Sempre per festeggiare i nuovi spazi sono in programma anche tre tornei di videogiochi: mercoledì 15 novembre, alle 17, Mario Kart (dai 6 anni); giovedì 16 novembre, alle 17, Just Dance (dai 5 anni); venerdì 17 novembre Dragon Ball FighterZ (dai 12 anni). Sabato 18 novembre, dalle 16, le finali dei tre tornei e le premiazioni per i vincitori.

Il nuovo allestimento, realizzato con il contributo della Regione Emilia Romagna nell’ambito del piano bibliotecario 2022, consiste in scaffali e arredi che rendono più funzionale e moderna l’area gaming e che possono contenere comodamente i quasi 400 giochi da tavolo e i 150 videogiochi che costituiscono, per ora, il patrimonio della Crocetta, che però non dimentica romanzi, saggi e riviste per un totale di 18mila 800 documenti, di cui circa 7mila 500 sono libri per ragazzi. E, sui circa 22mila prestiti del 2022, 5.187 sono stati di libri per ragazzi.

L’area gaming è inserita in uno spazio più vasto per i ragazzi fino a 14 anni, una parte del quale è dedicata ai bambini in età prescolare. Qui, accanto a un nuovo tavolo multifunzione modulare sono stati collocati una pedana con cuscini, pannelli-libreria e sensoriali-tattili, cubotti e “abbracci” morbidi, scaffali in legno. L’arredo si completa con un fasciatoio installato nel bagno. Il progetto di restyling prevede, infine, anche la sostituzione del box restitutore all’esterno della biblioteca.

Il programma di novembre della Biblioteca Crocetta, che fa parte del Sistema delle biblioteche comunali, prosegue sabato 25 con l’incontro con Sergio Rossi nell’ambito del “Mese della scienza” dedicato alla fisica: un racconto a fumetti sulla furibonda guerra dell’elettricità che si scatenò alla fine dell’800 dalla voce di un fisico-scrittore al quale i ragazzi (età consigliata dagli 11 ai 14 anni) potranno rivolgere tutte le domande che vorranno.