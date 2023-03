Installazione di una linea elettrica più moderna, lavori lungo la Canaletto Nord

I tecnici di Inrete Distribuzione Energia, la società del Gruppo Hera che gestisce l’attività di distribuzione del gas naturale e dell’energia elettrica, da mercoledì 1° marzo hanno avviato i lavori per il rinnovo di un tratto di linea in media tensione lungo via Canaletto Nord, a Modena.

Nell’ambito di questo intervento verrà sostituito il cavo esistente – quello che tecnicamente è chiamato un conduttore nudo, ovvero privo di guaina esterna – con un materiale di nuova concezione, un cavo composto da tre conduttori isolati avvolti ad elica visibile, di sezione più che doppia rispetto al precedente. Si potenzia di molto, in questo modo, la capacità della rete, con minori rischi di disagi e interruzioni non programmate.

Inoltre, nello svolgere i lavori, verrà anche eseguita un’opera di sfalcio delle piante presenti lungo la linea. Le operazioni, che complessivamente avranno durata di un mese e comporteranno un investimento da parte di Inrete di circa 150mila euro, consentiranno il rinnovo di due chilometri di linea. Si tratta nello specifico del tratto compreso tra la rotatoria di via delle Nazioni e San Matteo.

Non sono previste modifiche alla viabilità, tuttavia si verificheranno alcune interruzioni programmate delle quali gli utenti coinvolti saranno preventivamente allertati.