Rinnovo della rete idrica a Castelnuovo Rangone: lavori in via del Cristo, Pirandello e via della Pace

Lunedì 19 settembre i tecnici di Hera daranno il via ad un intervento di rinnovo della rete idrica in servizio in via del Cristo, in via Pirandello e in via della Pace (Strada Provinciale 16), nel comune di Castelnuovo Rangone.

Nell’ambito dei lavori, in queste vie verrà posata una nuova condotta e, contestualmente, verranno rinnovati anche tutti gli allacciamenti presenti nel tratto interessato dal cantiere.

Questo intervento si inserisce in un ampio programma di manutenzione straordinaria finalizzato al miglioramento della disponibilità delle risorse idriche gestite da Hera nel Comune di Castelnuovo Rangone. La nuova condotta, inoltre, eleverà l’affidabilità e l’efficienza della rete idrica esistente, riducendo gli interventi manutentivi e conseguentemente le interruzioni non programmate del servizio.

Per consentire la regolare e sicura l’esecuzione dei lavori sarà necessario adottare alcune variazioni al traffico veicolare. Tali variazioni saranno concordate con gli enti preposti e applicate in modo tale da garantire sempre il passaggio ai residenti e ai mezzi di soccorso.

Durante le fasi di lavorazione saranno possibili brevi interruzioni della fornitura del servizio; per interruzioni protratte nel tempo gli utenti saranno puntualmente avvisati.

Complessivamente i lavori avranno una durata di circa 120 giorni e comporteranno un investimento da parte di Hera di circa 300mila euro.