Ricerca di idrocarburi nella Bassa, gli americani di Aleanna alzano bandiera bianca

"Con istanza pervenuta al Ministero della transizione ecologica in data 25 gennaio 2022, prot. n. 02462, la Società Aleanna Resources Lcc, titolare del permesso di ricerca ubicato in Emilia-Romagna, province di Reggio Emilia e

Modena, convenzionalmente denominato «Fantozza» ha chiesto la rinuncia al permesso stesso".

Con queste poche righe riportate a febbraio sul 'Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse' si chiude, salvo colpi di coda, la vicenda della ricerca ed estrazione di idrocarburi nell'area della Fantozza, un territorio piuttosto vasto situato Bassa modenese e reggiana. Una zona estesa nei comuni reggiani di Novellara, Fabbrico, Campagnola, Reggiolo, Rolo, Rio Saliceto e Guastalla e in quelli modenesi di Novi di Modena e Carpi.

Gli americani di Aleanna Resources detenevano il permesso per la ricerca di idrocarburi da molti anni, ma l'iter si erra sbloccato solo tra il 2016 e il 2017. La prospettiva di nuove trivellazioni aveva scaldato l'opinione pubblica e le istituzioni locali, che si erano espresse in modo compatto in modo contrario. Nono solo i sindaci, ma anche la Regione aveva bocciato l'ipotesi di attività estrattive in quelle zone, per altro colpite pochi anni prima dal terribile sisma.

Anche i cittadini si erano riuniti nel Comitato NO Fantozza, che ora può dirsi soddisfatto: "Abbiamo appreso con soddisfazione e pura gioia che la società Aleanna ha presentato istanza di rinuncia al permesso di ricerca. Noi tutti, e voi, infinitamente piccoli che abbiamo messo a sedere qualcosa di immensamente più grande di noi. Noi infinitamente piccoli che poco per volta siamo diventati un “noi” sempre più grande, coinvolgendo tanti di voi, cittadini, associazioni, amministrazioni comunali, in un crescendo entusiasmante, rimasto lì, in sospeso, in attesa, un po’ come le nostre magliette “No Fantozza” ben piegate nell’armadio a ricordarci quanto sia ancora bello sperare in un mondo migliore. Ringraziamo tutti, davvero, tutti, ogni singola persona, gruppo, associazione, amministrazione comunale, che possa avere contribuito alla concretizzazione di un sogno, di un ideale, di un senso di giustizia, in cui identificarsi".