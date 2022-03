Troppi cittadini all'assemblea pubblica della Sacca, l'incontro salta

La sala della polisportiva predisposta per l'occasione avrebbe potuto contenre un centinaio di persone, ma ieri sera in via Paltrinieri se ne sono presentate quasi il doppio. L'alta affluenza di pubblico alla Polisportiva Sacca ha creato scompiglio e ha fatto saltare l'assemblea pubblica che l'Amministrazione comunale e il Quartiere 2 avevano organizzato per le ore 20.30 per discutere delle novitò sotto il piano urbanistico che riguardano il quartiere cittadino. Dopo un confronto, gli organizatori hanno optato per annullare l'appuntamento.

Determinante è stata l'alta affluenza dei residenti riuniti dal Comitato Villaggio Europa, che da qualche mese si batte contro la realizazione del polo logistico Conad all'ex Civ&Civ. Una mobilitazione numerosa per portare nuovamente le proprie istanze all'attenzione di Sindaco e Giunta: l'Amministrazione ha probabilmente sottovalutato la presenza di cittadini e gli spazi interni individuati alla polisportiva si sono rivelati inadeguati, tenendo anche conto le limitazioni imposte dalla pandemia.

L'appuntamento sarà dunque recuperato in una data ancora da definirsi e probabilmente verrà reallizato all'interno del palazzetto che ospita la pista da pattinaggio, capace di ospitare un numero decisamente più cospicuo di partecipanti.

Quanto accaduto ha inevitabilmente crerato ulteriori malumori rispetto a quelli che già si respirano nel quartiere, dove la contrapposizione fra Comitato e Amministrazione si fa sempre più aspra.