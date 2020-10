Laurea Magistrale in infermeria e ostetricia, rinviato il test per 277 candidati

E' stato rinviato lo svolgimento della prova di ammissione del corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche. La decisione, alla luce delle disposizioni contenute nel nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per il riesplodere della emergenza pandemica, è stata presa dal Ministro dell’Università e della Ricerca Gaetano Manfredi, con apposito Decreto firmato nella tarda serata del 28 ottobre, che ha disposto il differimento di tutti i test di ammissioni previsti per i corsi di laurea magistrale relativi alle Professioni Sanitarie per l’anno accademico 2020/21.

Al momento non è dato sapere quando potrà essere sostenuta la prova, la cui data di svolgimento sarà stabilita in relazione alla evoluzione del quadro pandemico e di eventuali ulteriori disposizioni in materia, comunque entro il mese di marzo 2021.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Una mail in questo senso, che annuncia il rinvio, è stata inviati a tutti i 277 candidate e candidati iscritti al test. A questo corso di laurea magistrale biennale a numero programmato possono accedere un massimo di 28 studentesse/i, compresi 3 posti riservati a cittadini/e non comunitari/e residenti all’estero.