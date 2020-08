Policlinico, già ripristinate dopo l'allagamento le attività di Radiologia e Radioterapia

Al Policlinico, ripristinate a tempo di record le attività di Radiologia, Radioterapia sospese ieri pomeriggio a seguito dell’allagamento provocato dalla bomba d’acqua che si è abbattuta su Modena verso le 15. Ripuliti già nella serata di ieri tutti i locali che erano allagati e sporchi di fanghiglia.

Dopo i collaudi del caso, stamattina tutte le apparecchiature spente ieri erano già in funzione e già oggi è iniziato il recupero delle prestazioni rinviate.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Desidero ringraziare tutto il personale, sia quello sanitario, sia dell’Ufficio tecnico e dell’Ingegneria Clinica, oltre agli operatori delle pulizie per il lavoro svolto – ha spiegato il direttore generale Claudio Vagnini – ieri abbiamo spento le macchine per sicurezza e tutta l’Azienda ha assicurato le urgenze che i reparti allagati non potevano garantire. Il Policlinico, infatti, ha una TAC e apparecchiature diagnostiche al Pronto Soccorso e un angiografo in Cardiologia. Grazie a questo sforzo comune, abbiamo potuto limitare al massimo i disagi per i cittadini. La nostra Azienda, inoltre, può contare anche sulle apparecchiature diagnostiche dell’Ospedale di Baggiovara. Questo ci consente di gestire queste emergenze in sicurezza.”